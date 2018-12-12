В Брюховецком районе прошло торжественное открытие новой котельной

12 Дек. 17:12 2018-12-12T17:12:07+03:00

На ее строительство потратили почти 11,5 млн рублей

Изменить размер текста: A A

12 декабря в Брюховецком районе на хуторе Красная Нива запустили новую блочно-модульную котельную. Она обеспечит теплом среднюю школу №6.

- На ее строительно потратили почти 11,5 млн рублей. Она заменила старую котельную, которую построили 1968 году. Было необходимо построить новую, потому что износ старой достиг 91%, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Стало известно, что в текущем году началось строительство трёх таких объектов, а также усовершенствование 42 старых котельных.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Кореновском районе задержали наркодиллера. Выяснилось, что он купил запрещённые вещества в Москве, чтобы распространять их на Кубани с помощью закладок.

По данному факту в отношении 22-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.