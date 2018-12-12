В Новороссийске три дня будет работать арт-базар

12 Дек. 17:43 2018-12-12T17:45:46+03:00

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С 14 по 16 декабря в Новороссийске в здании Морского вокзала будет работать арт-базар.

- Он будет открыт с 10 утра и до 7 вечера. Прийти туда может любой желающий, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

На арт-базареможно будет приобрести игрушки, украшения, сделанные из камней, кожи и бисера, также расписную посуду, пряники, одежду и многое другое. Самое интересное то, что вся представленная на выставке продукция - ручная работа. Свои труды на ней представят около 40 мастеров.

Ко всему прочему на арт-базаре можно будет не только купить понравившуюся пару перчаток, но и научиться делать такую же на мастер-классах.

Напомним, что ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 22 декабря в Краснодаре состоится краевое шествие Дедов Морозов. Стартует действие 12 часов дня на площади имени А. С. Пушкина. В нем примут участие делегации из 44 муниципалитетов Кубани.