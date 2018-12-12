Спасатели продолжают искать мужчину, которого смыло в море при крушении яхты в Геленджике
В Геленджике спасатели продолжают искать мужчину, которого в море во время шторма в ночь на 12 декабря. Напомним, из-за непогоды опрокинулась и затонула яхта «Вега». Произошло это в 10-15 метрах от берега в районе пансионата «Приветливый берег». Всего на борту находились пять человек. Один мужчина выбраться на берег так и не смог. Его местонахождение неизвестно.
- Шесть спасателей прочесывают берег в районе Тонкого мыса, однако пока поиски не увенчались успехом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Когда окончательно стемнеет, спасатели приостановят работы до утра.
Следователи тем временем проводят проверку.
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