Спасатели продолжают искать мужчину, которого смыло в море при крушении яхты в Геленджике

12 Дек. 17:55 2018-12-12T17:55:58+03:00

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В Геленджике спасатели продолжают искать мужчину, которого в море во время шторма в ночь на 12 декабря. Напомним, из-за непогоды опрокинулась и затонула яхта «Вега». Произошло это в 10-15 метрах от берега в районе пансионата «Приветливый берег». Всего на борту находились пять человек. Один мужчина выбраться на берег так и не смог. Его местонахождение неизвестно.

- Шесть спасателей прочесывают берег в районе Тонкого мыса, однако пока поиски не увенчались успехом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Когда окончательно стемнеет, спасатели приостановят работы до утра.

Следователи тем временем проводят проверку.