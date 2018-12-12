2018-12-12T17:55:15+03:00
Общество

В станице Крыловской реконструируют парк

Стоимость работ - более 17 млн рублей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Реконструкцию парка станицы Крыловской продолжат в следующем году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяРеконструкцию парка станицы Крыловской продолжат в следующем году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Завершился первый этап реконструкции парка станицы Крыловской. Работы по благоустройство зоны отдыха проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объем финансирования превысил 17 млн рублей. Парк возле районного Дома культуры открыли в 70-х года минувшего века, и с тех пор ремонт объекта не проводился.

– Асфальтированные дорожки демонтированы, уложена новая тротуарная плитка, установлены бордюры, удобные скамейки, модернизированы светильники уличного освещения. Все это позволило создать качественную среду для отдыха жителей и гостей района, – сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

Второй этап реконструкции парка пройдет в следующем году. В его рамках запланировано озеленение клумб, обустройство детской площадки, прокладка новых прогулочных дорожек и строительство концертной площадки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»