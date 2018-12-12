В станице Крыловской реконструируют парк

12 Дек. 17:55 2018-12-12T17:55:15+03:00

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Завершился первый этап реконструкции парка станицы Крыловской. Работы по благоустройство зоны отдыха проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объем финансирования превысил 17 млн рублей. Парк возле районного Дома культуры открыли в 70-х года минувшего века, и с тех пор ремонт объекта не проводился.

– Асфальтированные дорожки демонтированы, уложена новая тротуарная плитка, установлены бордюры, удобные скамейки, модернизированы светильники уличного освещения. Все это позволило создать качественную среду для отдыха жителей и гостей района, – сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

Второй этап реконструкции парка пройдет в следующем году. В его рамках запланировано озеленение клумб, обустройство детской площадки, прокладка новых прогулочных дорожек и строительство концертной площадки.