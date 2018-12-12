На Кубани пройдет Гражданский форум

12 Дек. 18:13 2018-12-12T18:13:01+03:00

Сегодня на Кубани работает около 6,5 тысяч НКО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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Сегодня 12 декабря глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился с представителями краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Губернатор отметил, что Совет является авторитетной структурой, которой доверяют жители.

– Экономическое преобразование региона должно идти параллельно с гармоничным развитием гражданского общества. К сожалению, в крае есть факты, когда попираются права человека. Вместе с вами мы должны эти процессы исключать, восстанавливать справедливость, – заявил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека в крае Андрей Зайцев озвучил информацию, что отделения структуры действуют в 37-ми муниципалитетах, работает около 6,5 тысяч НКО.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в марте следующего года на Кубани запланировано проведение Гражданского форума, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.