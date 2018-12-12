2018-12-12T18:13:01+03:00
Общество

На Кубани пройдет Гражданский форум

Мероприятие запланировано на март будущего года
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Сегодня на Кубани работает около 6,5 тысяч НКО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяСегодня на Кубани работает около 6,5 тысяч НКО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Сегодня 12 декабря глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился с представителями краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Губернатор отметил, что Совет является авторитетной структурой, которой доверяют жители.

– Экономическое преобразование региона должно идти параллельно с гармоничным развитием гражданского общества. К сожалению, в крае есть факты, когда попираются права человека. Вместе с вами мы должны эти процессы исключать, восстанавливать справедливость, – заявил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека в крае Андрей Зайцев озвучил информацию, что отделения структуры действуют в 37-ми муниципалитетах, работает около 6,5 тысяч НКО.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в марте следующего года на Кубани запланировано проведение Гражданского форума, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»