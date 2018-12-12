2018-12-12T18:23:29+03:00
Происшествия

На Кубани по вине пьяного водителя произошло ДТП

Пострадал один человек
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани по вине пьяного водителя произошло ДТПНа Кубани по вине пьяного водителя произошло ДТП
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11 декабря в Крымском районе около 8 часов утра на 105 километре дороги Краснодар - Верхнебаканский произошла авария.

- В дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли правоохранители. Выяснилось, что 54-летний водитель «Оки» при пересечении перекрёстка нарушил правила дорожного движения и врезался в Subaru Impreza, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодаре краю Павел Окружко.

В результате столкновения иномарка слетела с проезжей части прямо в фонарный столб.

В аварии пострадала 23-летняя девушка. Она находилась за рулём Subaru. Она получила травмы различной тяжести. Ее госпитализировали в местную больницу.

Позже выяснилось, что водитель «Оки» находился за рулём в нетрезвом состоянии. По данному факту правоохранители составили административные материалы.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

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