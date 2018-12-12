Жителей и гостей Новороссийска приглашают на Арт-базар

12 Дек. 18:26 2018-12-12T18:26:06+03:00

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В Новороссийске, в преддверии Нового года, откроется Арт-Базар. Выставка-ярмарка пройдет 14, 15 и 16 декабря с 10:00 до 19:00 в здании Морского вокзала. Свои работы здесь представят более 40 мастеров. Это деревянная посуда, игрушки, керамика, а также украшения, выполненные из камней, бисера и кожи.

- Посетители Арт-базара смогут приобрести изделия, выполненные в технике скрапбукинг, валяние, батик, декупаж, а также косметику, одежду, цветы, пряники и многое другое,- сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Также все желающие могут поучаствовать в познавательных мастер-классах. Вход на выставку -ярмарку свободный.