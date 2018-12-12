2018-12-12T18:49:57+03:00
Общество

На Кубани продолжают устранять последствия осеннего подтопления

Ремонт поврежденной дороги проводят в Туапсинском районе
Максим ОСОКИН
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После наводнения некоторые дороги приходится прокладывать заново.После наводнения некоторые дороги приходится прокладывать заново.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Вельяминовском сельском поселении, пострадавшем во время октябрьского наводнения, начали ремонт поврежденной дороги. Уже начались работы на улице Центральной в селе Цыпка. Здесь предстоит отремонтировать 1,5 км дорожного полотна.

- В данный момент идет отсыпка графием, впоследствии здесь уложат асфальт. Затем рабочие займутся приведением в порядок других улиц с. Цыпка, в частности, Молодежной, Заречной и Лесной, - рассказал глава местной администрации Александр Урванцев.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района, запланирован ремонт поврежденных дорог в Холодном Роднике, поселке Пригородном и в селе Мессажае.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, наводнение в Краснодарском крае произошло 24 октября. Из-за сильных ливней пострадали 30 населенных пунктов. В частности, В Туапсинском районе в реку упал пролет автомобильного моста на трассе ТуапсеАпшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути.

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