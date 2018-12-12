2018-12-12T18:50:27+03:00
Общество

В Краснодаре появятся «Елки желаний»

Их расположат в крупных ТЦ
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре появятся «Елки желаний»В Краснодаре появятся «Елки желаний»
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В Краснодаре проведут благотворительную акцию фонда «Край Добра». В крупных торговых центрах поставят «Елки желаний». На них повесят открытки-снегирьки, на которых дети, вынужденные встречать Новый год в больницах, напишут свои желания. Каждый неравнодушный в период с 15 по 25 декабря может выбрать открытку на елке и купить то, что попросил ребёнок. Подарок можно передать через волонтеров, которые стоят рядом с праздничным деревом, либо вручить лично (для этого на каждой открытке написаны имя и адрес малыша).

По предварительным данным, дети написали уже около 11 тысяч писем.

«Елки желаний» можно найти в Краснодаре:

- ТЦ «Красная площадь» ( ул. Дзержинского)

- ТЦ «Галактика» ( ул. Стасова)

- «Семейный магнит» (ул. Лизы Чайкиной и Дзержинского)

- Гипермаркет «Окей» (ул. Минская) и «Лента» (Западный обход)

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что с 14 по 16 декабря в Новороссийске в здании Морского вокзала пройдёт арт-базар. На него может прийти каждый желающий и не только купить товар ручной работы, но и научиться делать его самостоятельно на мастер-классах.

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