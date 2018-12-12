Объекты культурного наследия Кубани возьмут под охрану

12 Дек. 19:40 2018-12-12T19:40:48+03:00

На Кубани можно арендовать объект культурного наследия по минимальной цене, однако, реставрация - за свой счет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Изменить размер текста: A A

В Муниципалитетах Краснодарского края создадут охранные зоны объектов культурного наследия. Об этом говорили на совещании, которое провел вице-губернатор региона Сергей Болдин. По словам чиновника, в создании особых охранных зон нуждаются около 4 тысяч различных памятников культуры на территории Кубани. Это позволит регламентировать строительство вблизи таких объектов.

– Важно сделать информацию о памятниках более открытой и доступной, а требования к их арендаторам – прозрачными и понятными. Необходимо жестко отслеживать исполнение этих требований. Так мы сможем минимизировать случаи, ненадлежащего содержания объекта, в том числе и по незнанию, – подчеркнул Сергей Болдин.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края, чтобы обеспечить большую доступность к информации об объектах культурного наследия, власти разместят на них информационные таблички. Ожидается, что в следующем году они появятся почти на 2 тысячах объектов.

Кроме того, в регионе разработан механизм реставрации исторических зданий. Инвесторы смогут получить в аренду объект культурного наследия при цене «квадратный метр за 1 рубль». При этом они обязаны провести реставрацию за свой счет.