На Кубани произошло ДТП с участием автобуса

13 Дек. 07:25 2018-12-13T12:40:23+03:00

В нем пострадало 10 человек

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12 декабря на 1213 км трассы М-4 «Дон» автомобиль Volkswagen Jetta столкнулся с автобусом.

- Около 6 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли правоохранители. Выяснилось, что от удара автобус слетел с проезжей части, угодив в кювет, и перевернулся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в автобусе находилось 8 пассажиров, которые ехали с места работы на базу.

Выяснилось, что в аварии пострадало 10 человек. Им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в местную больницу.

Больше всех пострадал водитель иномарки и пассажир автобуса. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. У остальных участников аварии обнаружены травмы различной тяжести: повреждение бедер, сотрясение головного мозга.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.