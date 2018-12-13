В Сочи на одном из домов появится новое граффити

13 Дек. 08:00 2018-12-13T08:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи появится новое граффити. Его расположат на одном из домов в микрорайоне Ареда.

Об этом ребята из команды «Street Skills” Глеб Каштанов и Ян Кузьмин сообщили в Инстраграме. Художники предложили своим подписчикам разыскать тот дом, на котором они изобразят футуриста Владимира Маяковского.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске в здании Морского вокзала пройдёт арт-базар. Он будет работать всего три дня: с 14 по 16 декабря. Пройти на него может каждый желающий. На арт-базаре можно не только купить одежду, расписную посуду ручной работы, но и научиться делать все это самостоятельно на мастер-классах.

Также напомним о том, что в Краснодаре в крупных ТЦ появятся "Елки желаний". На них будут висеть открытки-снегирьки с желаниями тех детей, которые из-за проблем со здоровьем вынуждены праздновать Новый год в больнице. Каждый неравнодушиный может подарить ребенку то, что он попросил.