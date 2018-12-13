13 Дек. 08:39 2018-12-13T08:39:38+03:00

В Краснодаре в 2019 году на трамваи выделят миллиард рублей

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12 декабря в Краснодаре состоялся брифинг. На нем проанализировали работу властей в текущем году, а также обсудили планы на будущее. Выяснилось, что трёхлетнюю программу по обновлению трамвайного парка утвердили.

- В результате в течение последующих трёх лет на железнодорожный транспорт города будет выделяться по миллиарду рублей. Это связано с тем, что в настоящее время из 260 трамваем 150 находятся в ужасном состоянии, - об этом сообщил Евгений Первышов.

Заняться капитальным ремонтом и заменить старые вагоны на новые пока невозможно, потому что на бюджет давят расходы на содержание железнодорожного транспорта.

Согласно программе в будущем году в городе появится 31 трамвай, 2020 - 30, а 2021 - 26.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что нового Яблоновского моста в Краснодаре не будет. Власти решили, что в настоящее время построить другой путепровод важнее, так как он поможет разгрузить улицу имени Мачуги.