2018-12-13T08:39:38+03:00
Общество

В Краснодаре в 2019 году на трамваи выделят миллиард рублей

Об этом сообщил мэр города
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Краснодаре в 2019 году на трамваи выделят миллиард рублейВ Краснодаре в 2019 году на трамваи выделят миллиард рублей
Изменить размер текста:

12 декабря в Краснодаре состоялся брифинг. На нем проанализировали работу властей в текущем году, а также обсудили планы на будущее. Выяснилось, что трёхлетнюю программу по обновлению трамвайного парка утвердили.

- В результате в течение последующих трёх лет на железнодорожный транспорт города будет выделяться по миллиарду рублей. Это связано с тем, что в настоящее время из 260 трамваем 150 находятся в ужасном состоянии, - об этом сообщил Евгений Первышов.

Заняться капитальным ремонтом и заменить старые вагоны на новые пока невозможно, потому что на бюджет давят расходы на содержание железнодорожного транспорта.

Согласно программе в будущем году в городе появится 31 трамвай, 2020 - 30, а 2021 - 26.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что нового Яблоновского моста в Краснодаре не будет. Власти решили, что в настоящее время построить другой путепровод важнее, так как он поможет разгрузить улицу имени Мачуги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»