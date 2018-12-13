В Новороссийске в скорую помощь врезался автокран

13 Дек. 08:59 2018-12-13T09:00:11+03:00

В Новороссийске в скорую помощь вращался автокран

Изменить размер текста: A A

11 декабря в Новороссийске на пересечении улиц Советов и Свободы произошла авария.

- В дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что в карету скорой помощи врезался автокран, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новороссийску.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ нарушил правила дорожного движения - проехал на красный свет светофора. В результате он врезался в автомобиль МАЗ.

На место аварии прибыли медики. Они оказали помощь 41-летнему пострадавшему (водителю скорой), а также доставили его в местную больницу.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани произошло серьезное ДТП с участием автобуса. В нем пострадало 10 человек.