В Новороссийске в скорую помощь врезался автокран
11 декабря в Новороссийске на пересечении улиц Советов и Свободы произошла авария.
- В дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что в карету скорой помощи врезался автокран, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новороссийску.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ нарушил правила дорожного движения - проехал на красный свет светофора. В результате он врезался в автомобиль МАЗ.
На место аварии прибыли медики. Они оказали помощь 41-летнему пострадавшему (водителю скорой), а также доставили его в местную больницу.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани произошло серьезное ДТП с участием автобуса. В нем пострадало 10 человек.