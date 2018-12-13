2018-12-13T09:48:04+03:00
Общество

В Краснодаре на водохранилище начался ремонт

Он продлится пять лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре на водохранилище начался ремонтВ Краснодаре на водохранилище начался ремонт
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На Краснодарском водохранилище начался ремонт.

В настоящее время рабочие меняют кран, который обеспечивает перемещение рыбы из нижнего бьефа в верхний. Стало известно, что новый механизм начнет работать уже на следующей неделе.

- Также на водохранилище планируют поменять аварийные затворы. Они очень важны. Благодаря их работе в сооружение поступает исправное количество жидкости, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил главный инженер водохранилища Владимир Грищенко.

В следующем году планируется отремонтировать судоходный шлюз, а также заменить гидроцилиндры. Они обеспечивают работу затворов на водостоке - поднимают и опускаю их. Всего таких сооружений четыре. Их будут заменять постепенно - по одному механизму в год. Это поможет обеспечить безопасную работу водохранилища.

По предварительным данным, ремонт затянется на пять лет. Общая стоимость работ составит 60 млн рублей.

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