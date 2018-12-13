В Славянском районе мужчина ограбил приятельницу

13 Дек. 10:06 2018-12-13T10:06:02+03:00

Он украл у неё 200 тысяч рублей

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В Славянском районе задержали 33-летнего местного жителя. Его подозревают в воровстве.

- В дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала о том, что из ее дома пропала крупная сумма денег, а именно 200 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они выяснили, что злоумышленник проник в дом через открытую дверь.

Полицейские опросили местных жителей и установили личность подозреваемого. В ближайшее время его задержали по месту жительства. Им оказался знакомый потерпевшей.

В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления. Выяснилось, что деньги он успел потратить на личные нужды.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.