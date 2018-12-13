В Славянском районе мужчина ограбил приятельницу
В Славянском районе задержали 33-летнего местного жителя. Его подозревают в воровстве.
- В дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала о том, что из ее дома пропала крупная сумма денег, а именно 200 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На указанное место прибыли правоохранители. Они выяснили, что злоумышленник проник в дом через открытую дверь.
Полицейские опросили местных жителей и установили личность подозреваемого. В ближайшее время его задержали по месту жительства. Им оказался знакомый потерпевшей.
В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления. Выяснилось, что деньги он успел потратить на личные нужды.
По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.