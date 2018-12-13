2018-12-13T12:41:34+03:00
Общество

Игрок «Кубани» может стать лучшим регбистом страны

Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Игрок «Кубани» может стать лучшим регбистом страныИгрок «Кубани» может стать лучшим регбистом страны
Изменить размер текста:

24-летний Тагир Гаджиев игрок «Кубани» стал претендентом на звание лучшего регбиста страны.

- Он это заслужил. Благодаря Тагиру сборная края вышла на Кубок мира в Японии-2019. На чемпионате России Тариг в роли нападающего провёл 15 мячей, а также занёс четыре попытки, - об это «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе регби-клуба «Кубань».

В текущем году это не единственное достижение регбиста. Осенью Гаджиева назначили заместителем капитана команды «Медведи».

Также в игре сборной России против Намибии спортсмен стал наиболее полезным игроком.

До 2012 года Ташир жил в дагестанском Южно-Сухокумске. Потом он переехал в Краснодар и подписал контракт с регби-клубом «Кубань». А уже в 2015 году он получил первый вызов в национальную сборную страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»