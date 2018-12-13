Игрок «Кубани» может стать лучшим регбистом страны

13 Дек. 10:36 2018-12-13T12:41:34+03:00

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24-летний Тагир Гаджиев игрок «Кубани» стал претендентом на звание лучшего регбиста страны.

- Он это заслужил. Благодаря Тагиру сборная края вышла на Кубок мира в Японии-2019. На чемпионате России Тариг в роли нападающего провёл 15 мячей, а также занёс четыре попытки, - об это «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе регби-клуба «Кубань».

В текущем году это не единственное достижение регбиста. Осенью Гаджиева назначили заместителем капитана команды «Медведи».

Также в игре сборной России против Намибии спортсмен стал наиболее полезным игроком.

До 2012 года Ташир жил в дагестанском Южно-Сухокумске. Потом он переехал в Краснодар и подписал контракт с регби-клубом «Кубань». А уже в 2015 году он получил первый вызов в национальную сборную страны.