2018-12-13T11:19:42+03:00
Происшествия

В Лабинске женщина понесёт наказание за ложный донос

Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Лабинске женщина понесёт наказание за ложный доносВ Лабинске женщина понесёт наказание за ложный донос
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В Лабинске наказание за ложный донос на соседа понесет местная жительница.

- В дежурную часть обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала о том, что мужчина, проживающий в соседнем доме, выхватил у неё из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время проверки показаний местной жительницы выяснилось, что она все придумала. Злоумышленница оклеветала соседа для того, чтобы наказать его за недавно произошедшую между ними ссору.

По данному факту в отношении местной жительницы сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. За заведомо ложный донос злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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