2018-12-13T11:43:03+03:00
Происшествия

Жителя Ленинградского района осудят за хранение наркотиков

У него изъяли два килограмма марихуаны
Татьяна СМИРНОВА
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Жителя Ленинградского района осудят за хранение наркотиковЖителя Ленинградского района осудят за хранение наркотиков
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Ленинградский районный суд вынесет приговор 40-летнему мужчине за незаконное хранение наркотиков.

- В дежурную часть поступила информация о том, что у одного из местных жителей имеется большое количество запрещенных вещество. По данному факту провели проверку. В результате сведения подтвердились, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли расфасованное растение массой два килограмма. Его отправили на экспертизу. Выяснилось, что найденное растительное вещество - марихуана.

В отделении мужчина признался, что хранил наркотики для личного употребления.

По данному факту в отношении жителя Ленинградского района возбуждено уголовное дело. Материалы уже передали в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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