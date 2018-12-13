2018-12-13T12:17:21+03:00
Общество

На Кубани пострадавшему от града предприятию выделили 100 млн рублей

Об этом сообщает администрация Краснодарского края
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани пострадавшему от града предприятию выделили 100 млн рублейНа Кубани пострадавшему от града предприятию выделили 100 млн рублей
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Крупнейшему производителю плодоовощной консервной продукции выделят 100 млн рублей.

Напомним, что 30 июня текущего года предприятие, расположенное в Павловском районе, сильно пострадало в результате непогоды. Град уничтожил большую часть посевов. Их хотели отправить на переработку, но завод не смог продолжить полноценную работу.

По данному факту провели совещание, на котором присутствовали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и министр сельского хозяйства Фёдор Дерека.

- Чтобы спасти выгодного производителя от банкротства, а также уберечь около тысячи его сотрудников от увольнения, приняли решение выделить из бюджета края 100 млн рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также власти края разработали план по восстановлению финансово положения предприятия.

В результате предприятие на 20% перевыполнило план по производству кукурузы.

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