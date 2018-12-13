2018-12-13T12:39:19+03:00
Общество

Летом возобновят авиаперевозки между Сочи и Астаной

Об этом сообщает вице-президент по коммерции авиакомпании Казахстана
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Летом возобновят авиаперевозки между Сочи и АстанойЛетом возобновят авиаперевозки между Сочи и Астаной
Изменить размер текста:

Летом будущего года возобновят перелеты между Сочи и Астаной. Перевозки будет осуществлять авиакомпания Казахстана SCAT.

- В настоящее время мы работаем над рядом направлений. В 2019 восстановим рейсы в Сочи, а также откроем новые перелеты на Батуми, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил заместитель президента по коммерции авиакомпании SCAT Николай Буряков.

Напомним, что раньше полеты между Сочи и Астаной осуществлялись два раза в неделю (по вторникам и субботам). Но осенью текущего года их прекратили из-за окончания курортного сезона.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на ремонт трамваем в следующие три года выделят по миллиарду рублей. За это время власти планируют запустить 64 новых железнодорожных транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»