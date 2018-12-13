Летом возобновят авиаперевозки между Сочи и Астаной

13 Дек. 12:39 2018-12-13T12:39:19+03:00

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Летом будущего года возобновят перелеты между Сочи и Астаной. Перевозки будет осуществлять авиакомпания Казахстана SCAT.

- В настоящее время мы работаем над рядом направлений. В 2019 восстановим рейсы в Сочи, а также откроем новые перелеты на Батуми, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил заместитель президента по коммерции авиакомпании SCAT Николай Буряков.

Напомним, что раньше полеты между Сочи и Астаной осуществлялись два раза в неделю (по вторникам и субботам). Но осенью текущего года их прекратили из-за окончания курортного сезона.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на ремонт трамваем в следующие три года выделят по миллиарду рублей. За это время власти планируют запустить 64 новых железнодорожных транспорта.