13 Дек. 12:59 2018-12-13T12:59:36+03:00

Уже завершены работы по реконструкции машинного зала с заменой насосных агрегатов, запорной арматуры, кабельных линий электроснабжения, системы автоматического управления и подводящих сетей трубопровода

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершает реконструкцию водозабора «Кировский», проводимую в рамках реализации инвестпрограммы. Уже завершены работы по реконструкции машинного зала с заменой насосных агрегатов, запорной арматуры, кабельных линий электроснабжения, системы автоматического управления и подводящих сетей трубопровода.

На объекте выполнен ремонт трех резервуаров с гидроизоляцией внутренних и наружных поверхностей. Начаты общестроительные работы в хозяйственно-бытовых помещениях зданий и сооружений.

«Водозабор «Кировский» играет важную роль в подаче воды в центральной части Краснодара, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин. - В целях обеспечения надежной работы объекта стальные трубы заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.Комплекс мероприятий направлен на улучшение качества воды и повышение надежности систем водоснабжения, так как качество и надежность услуг для потребителей в условиях высоких темпов строительства столицы Кубани - являются основными приоритетами в нашей работе».

После завершения основных этапов мероприятий специалисты приступят к благоустройству территории. Все работы планируется завершить в первом квартале 2019 года.