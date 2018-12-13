2018-12-13T13:13:17+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе женщина родила по дороге в больницу

Малышку и её маму помогли доставить в медучреждение правоохранители
Татьяна СМИРНОВА
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В Новокубанском районе женщина родила по дороге в больницуВ Новокубанском районе женщина родила по дороге в больницу
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В Новокубанском районе, в станице Прочноокопской женщина родила по дороге в больницу.

- Во время дежурства к сотрудникам ДПС обратился мужчина. Он рассказал, что у его жены в машине неожиданно начались роды. Мужчина боялся, что не успеет довезти супругу до больницы из-за сложной обстановки на дороге, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители решили помочь и сопроводить машину с роженицей до ближайшей больницы. Они включили специальные сигналы на служебном автомобиле, а также поблескивающие маячки, таким образом, обеспечили безприпятственный проезд.

Но женщина родила девочку не доехав до больницы.

Правоохранители передали мать и ребёнка врачам.

Позже полицейские приехали на выписку и поздравили новоиспеченных родителей. Также они привезли малышке подарок - детское автомобильное кресло.

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