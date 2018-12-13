В Краснодаре на пригородный маршрут добавили два новых больших автобуса

13 Дек. 13:28 2018-12-13T13:28:05+03:00

Они начали курсировать с четверга, 13 декабря, на маршруте № 141А «Станица Старокорсунская — (Зеленый берег) — ТЭЦ»

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Два новых автобуса добавлены на пригородное направление Краснодара. Транспорт появился сегодня, 13 декабря на маршруте №141А «Станица Старокорсунская - (Зеленый берег) -ТЭЦ».

На этом направлении ранее курсировали малогабаритные автобусы. Утром и вечером они были переполнены людьми. Это доставляло дискомфорт всем гражданам города, которые пользуются этими автобусами, но особенно пассажирам с детьми и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Поэтому замена автобусов малой вместимости на большие, частично позволит справиться с этой проблемой.

- Новый транспорт марки КАВЗ-4270 имеет просторную накопительную площадку, на которой могут быть размещены как детские, так и инвалидные коляски. Кроме того, эти автобусы — полунизкопольные, то есть пожилым людям не надо будет подниматься для посадки в транспорт по ступенькам, - рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- О льготах на оплату проезда как по талонам, выдаваемым органами соцзащиты, так и по социальным картам не стоит переживать. Они сохраняются в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На маршруте № 141А «Станица Старокорсунская (Зеленый берег) — ТЭЦ» работают 12 автобусов, они курсируют с интервалом движения 10 — 15 мин.