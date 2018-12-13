2018-12-13T14:02:17+03:00
Общество

В Сочи из-за теплой погоды на неделю перенесли открытие горнолыжного сезона

Теперь это планируют сделать 21 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: rosaski.comФото: rosaski.com
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В Сочи открытие горнолыжного сезона отложили на неделю из-за теплой погоды. Изначально планировалось начать 14 декабря, но теперь этот срок перенесли на 21 декабря.

- Состояние снега сейчас не обеспечивает комфортное и безопасное катание. По прогнозу погоды только после 20 декабря можно рассчитывать на открытие горнолыжной зоны, когда установятся минусовые температуры. После этого сформируют устойчивый снежный покров с помощью системы искусственного оснежения, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Туристам, которые приобрели ски-пассы на даты ранее 21 декабря, пропуск на трассу заменят на другую дату.

Те, кто хотел приехать на горнолыжный курорт именно с туристическими целями, могут не беспокоиться. 14 декабря уже состоится запуск канатных дорог «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский Экспресс». С их помощью можно будет подняться на отметку 2 320 метров над уровнем моря – на Роза Пик.

В следующую субботу, 22 декабря состоится традиционный праздник «День Роза Хутор».

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