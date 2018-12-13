2018-12-13T15:36:14+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели достали из-под завалов барака двоих мужчин

Они проводили в помещении демонтажные работы
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РоссииФото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
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В Сочи спасатели достали из-под завалов барака двоих мужчин.

В ЮРПСО МЧС России от диспетчера скорой помощи поступила информация о том, что обрушилась часть нежилого барака, и под завалом есть люди.

По предварительным данным, они проводили в здании демонтажные работы.

- На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Они достали пострадавших и на жестких носилках транспортировали их к автомобилю скорой помощи, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

В Сочи спасатели вытащили из-под завалов мужчину.

По предварительному диагнозу, у 40-летнего пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы ног. Второй 25-летний рабочий, который оказался под завалами также получил закрытую ЧМТ, травмы позвоночника и нижних конечностей.

Информация о случившемся уточняется.

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