В Сочи спасатели достали из-под завалов барака двоих мужчин
В Сочи спасатели достали из-под завалов барака двоих мужчин.
В ЮРПСО МЧС России от диспетчера скорой помощи поступила информация о том, что обрушилась часть нежилого барака, и под завалом есть люди.
По предварительным данным, они проводили в здании демонтажные работы.
- На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Они достали пострадавших и на жестких носилках транспортировали их к автомобилю скорой помощи, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
В Сочи спасатели вытащили из-под завалов мужчину.
По предварительному диагнозу, у 40-летнего пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы ног. Второй 25-летний рабочий, который оказался под завалами также получил закрытую ЧМТ, травмы позвоночника и нижних конечностей.
Информация о случившемся уточняется.