13 Дек. 14:45 2018-12-13T15:36:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи спасатели достали из-под завалов барака двоих мужчин.

В ЮРПСО МЧС России от диспетчера скорой помощи поступила информация о том, что обрушилась часть нежилого барака, и под завалом есть люди.

По предварительным данным, они проводили в здании демонтажные работы.

- На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Они достали пострадавших и на жестких носилках транспортировали их к автомобилю скорой помощи, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

В Сочи спасатели вытащили из-под завалов мужчину.

По предварительному диагнозу, у 40-летнего пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы ног. Второй 25-летний рабочий, который оказался под завалами также получил закрытую ЧМТ, травмы позвоночника и нижних конечностей.

Информация о случившемся уточняется.