13 Дек. 14:54 2018-12-13T15:44:29+03:00

В Южной Озереевке спасли мужчину, которого во время шторма унесло в море Фото: Архив "КП"

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В Южной Озереевке мужчину унесло в море шестиметровой волной. Это случилось 12 декабря около полуночи на причале КТК.

По данным службы спасения Новороссийска, охранник предприятия патрулировал территорию, когда он шел по причалу, на него обрушилась шестиметровая волна. Мужчину унесло в море.

Рядом находившийся матрос буксира заметил это происшествие. Он бросил тонущему охраннику спасательный круг и помог взобраться на борт судна. Мужчина был в сознании, но он получил травму головы, ему требовалась медицинская помощь.

- Из-за шторма буксир не мог подойти к берегу и передать пострадавшего врачам. Матрос вызвал городских спасателей. Прибыли трое сотрудников новороссийской службы спасения, которые с работниками КТК совместными усилиями переправили мужчину на берег, - рассказали в новороссийской «Службе спасения».

Его отвезли в больницу. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.