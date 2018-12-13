2018-12-13T15:44:29+03:00
Происшествия

В Южной Озереевке спасли мужчину, которого во время шторма унесло в море

Это случило 12 декабря около 12:00
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Южной Озереевке спасли мужчину, которого во время шторма унесло в мореВ Южной Озереевке спасли мужчину, которого во время шторма унесло в мореФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Южной Озереевке мужчину унесло в море шестиметровой волной. Это случилось 12 декабря около полуночи на причале КТК.

По данным службы спасения Новороссийска, охранник предприятия патрулировал территорию, когда он шел по причалу, на него обрушилась шестиметровая волна. Мужчину унесло в море.

Рядом находившийся матрос буксира заметил это происшествие. Он бросил тонущему охраннику спасательный круг и помог взобраться на борт судна. Мужчина был в сознании, но он получил травму головы, ему требовалась медицинская помощь.

- Из-за шторма буксир не мог подойти к берегу и передать пострадавшего врачам. Матрос вызвал городских спасателей. Прибыли трое сотрудников новороссийской службы спасения, которые с работниками КТК совместными усилиями переправили мужчину на берег, - рассказали в новороссийской «Службе спасения».

Его отвезли в больницу. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»