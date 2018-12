“Локомотив-Кубань” выиграл свой 100-й матч в Еврокубке

Домашний матч против “Цедевиты” стал для баскетбольного клуба “Локомотив-Кубань” особенным, сотым по счету в Еврокубке. Команды подарили болельщиком настоящее зрелище с нервом, сохранявшимся до самого конце встречи.

Несмотря на потери Мустафы Фалля, Станислава Ильницкого и Айзеи Уайтхеда, краснодарцам удалось вырвать победу.

“Железнодорожники” проводили хороший матч, но хорваты смогли соорудить камбэк. Шанс сравнять счет за 28 секунд до финальной сирены имел Джейкоб Пуллен, однако из трех штрафных забил два. Хорваты сфолили на Понитке, тот реализовал оба броска, и это стало решающим эпизодом. «Локо» заставил поволноваться, но удержал победу – 80:76.

- Сегодняшний матч стал хорошей реакцией на поражение в предыдущей домашней игре. Команда вышла с энергией, в первых двух четвертях показала серьезный настрой. Но после большого перерыва мы немного ослабили давление. Не хватало ротации из-за отсутствия травмированных игроков. Вообще, в последнее время вторая половина нам не удается, стоит обратить на это внимание. Важно хорошо подготовиться к ключевой игре в Берлине за лидерство в группе. Мы должны хорошо поработать в ближайшую неделю, показать результат в этой игре и завершить год с победным настроением, - сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Следующий свой матч краснодарцы проведут на домашней арене 16 декабря в Единой лиге ВТБ против “Цмоки-Минск”. Билеты от 200 рублей на сайте клуба.

