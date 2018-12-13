2018-12-13T15:15:58+03:00
Происшествия

В Геленджике в халатности обвинили пристава-исполнителя

Он позволил должнику вывести 17 млн рублей с банковского счета
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике в халатности обвинили пристава-исполнителяВ Геленджике в халатности обвинили пристава-исполнителяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Геленджике в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя городского отдела судебных приставов возбудили уголовное дело. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей.

Местная жительница обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что судебные приставы не исполняют принятые судом меры по взысканию денег в ее пользу.

Установили, что приставы получили документы о наложении ареста на 3 млн рублей юридического лица. Деньги находились на его банковских счетах. Однако пристав-исполнитель никаких мер по наложению ареста не предпринял.

При этом в период, когда должностное лицо не исполняло свои обязанности, со счетов должника было снято более 17 миллионов рублей. Впоследствии это не позволилозаявителю получить свои деньги.

- По результатам проверки в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

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