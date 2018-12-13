2018-12-13T15:59:17+03:00
Происшествия

В Сочи осудили закладчиков наркотиков из Пермского края

Они приговорены к лишению свободы сроком на 9 и 12 лет
Александра ПОДУШКО
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В Сочи осудили закладчиков наркотиков из Пермского краяВ Сочи осудили закладчиков наркотиков из Пермского краяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сочи вынесен приговор двум распространителям наркотиков из Пермского края.

Местный житель помог полиции задержать преступников. Он позвонил в дежурную часть УВД и сообщил, что возле его дома мужчина и женщина прячут в кустах полимерные пакетики с неизвестным веществом. На место выехали правоохранители. Они задержали злоумышленников в момент совершения закладок. В ходе обыска у них изъято более 0,5 кг наркотиков различных видов.

- Задержанных отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что парочка - 38-летняя женщина и 32-летний мужчина приехали из Пермского края. Они планировали в Сочи распространять наркотики путем закладок, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

По решению суда они приговорены к лишению свободы сроком на 9 и 12 лет

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