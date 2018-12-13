2018-12-13T16:21:40+03:00
Общество

В Краснодаре несколько трамваев временно изменят схему движения

Это произойдет в вечернее время 13, 14 и 15 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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- В Краснодаре на три вечера ограничат движение нескольких трамваев. Это связано с ремонтом рельсового пути на пересечении улиц Ставропольской и Титаровской. Работы будут вестись в ночное время 13, 14 и 15 декабря, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Пассажиров просят быть внимательными.

Известно, что маршруты изменят трамваи № 4, 5, 7, 8, 22.

С 22:00 13 и 14 декабря трамваи маршрута № 4 будут следовать от Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние трамваи отправятся от Комсомольского микрорайона - в 21:45, от улицы Индустриальной - в 22:43. 15 декабря маршрут уже будет работать как обычно.

13, 14 и 15 декабря с 21:25 трамваи маршрута № 5 будут следовать от улицы им. Бершанской до Индустриальной. Последние вагоны отправятся от Бершанской — в 21:01, от Солнечной — в 22:17 (15 декабря — в 21:03 и 21:57).

Трамваи маршрута № 7 будут следовать 13 декабря с 22:00 от Западного депо до железнодорожного вокзала Краснодар-I. Последние вагоны пойдут от Западного депо в 21:46, от улицы им. Димитрова - в 22:35.

13, 14 и 15 декабря трамвай №8 с 21:50 будет следовать от хладокомбината до Комсомольского микрорайона, с 22:25 - от Солнечной по Садовой. Последние вагоны отправятся от хладокомбината -в 21:26, от Солнечной - в 22:01 (15 декабря — в 21:09 и 22:14).

13 декабря с 22:00 трамваи маршрута № 22 будут следовать от улицы им. Димитрова в Восточное депо. Последние вагоны пойдут от улицы Димитрова в 21:36, а от улицы Солнечной - в 22:25.

14 и 15 декабря трамваи № 7 и № 22 повезут пассажиров по маршруту трамвая № 6 – по улицам Ставропольской, Стасова, Воронежской, Титаровской, до Западного депо и улице Солнечной.

Подробнее с изменением расписания маршрутов трамваев № 4, 5, 7, 8, 22 можно ознакомиться, если перейти по ссылке.

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