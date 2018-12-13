2018-12-13T16:52:20+03:00
Общество

Лучших волонтеров наградили в Краснодаре

На празднике присутствовали более двух тысяч добровольцев со всей Кубани
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба краяФото: пресс-служба края
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13 декабря глава региона Вениамин Кондратьев наградил лучших волонтеров Краснодарского края.

Праздник, посвященный закрытию Года добровольца на Кубани, прошел во Дворце Спорта «Олимп». Там присутствовали более двух тысяч добровольцев со всего края.

- Волонтерское движение Кубани – самое сильное в нашей стране, - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что волонтеры прекрасно справились на Чемпионате мира по футболу, оказали огромную помощь во время недавнего подтопления. Добровольцы трудятся в больницах, детских домах, помогают в поиске пропавших людей.

Лучшие волонтеры Кубани получили награды за вклад в развитие этого движения и реализацию проектов на территории региона.

- В Краснодарском крае трудятся более 27 тысяч волонтеров. Они помогли в организации 3 тысяч мероприятий. Около 4 тысяч человек принимали участие в Формуле 1, FIFA 2018, ТЕФИ регион, фестивале научного творчества «От винта», «Кубанской ярмарке», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе края.

Они помогли и в экологических акциях, высадили 4 тысячи деревьев и кустарников, собрали 500 килограммов мусора.

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