В Кропоткине отремонтировали малый зал кинотеатра «Мир»

13 Дек. 16:59 2018-12-13T16:59:28+03:00

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В Кропоткине после капремонта открылся малый зал кинотеатра «Мир». Стоит отметить, что учреждение не работало более 20 лет, а на его ремонт потратили 10 млн рублей. В 1997 году здание кинотеатра было сдано в аренду частному предпринимателю, и малый зал перестал функционировать. В 2010 году кинотеатр удалось вернуть городу.

- В 2012-2017 годах проводились капитальные ремонтные работы и модернизация большого зала кинотеатра. На эти цели было затрачено более 40 млн рублей из краевого и городского бюджетов. В январе 2018 года кинотеатр «Мир» возобновил работу, но малый зал по-прежнему был закрыт для зрителей – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году для малого зала закупили кинооборудование на 4,6 млн рублей. За счет средств городского бюджета провели его капремонт, и сделали зал максимально доступным и удобным для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.