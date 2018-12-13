2018-12-13T17:11:04+03:00
Общество

Жителей Горячего Ключа приглашают на консультацию к онкологу

В город приедут специалисты из Краснодара
Максим ОСОКИН
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В Краснодарском крае реализуется проект «Кубань против рака». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВ Краснодарском крае реализуется проект «Кубань против рака». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В городской поликлинике Горячего ключа 15 декабря врачи-онкологи из Краснодара проведут прием граждан. Мероприятие пройдет в рамках краевого проекта «Кубань против рака». Таким образом, специализированная медицинская помощь становится более доступной для жителей отдаленных населенных пунктов.

– Жители Горячего Ключа смогут прийти на прием к специалистам краевого центра без предварительной записи. Акция стартует в 9 утра и продлится в течение дня, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В этом году в рамках краевого профпроекта «Кубань против рака» специалисты обследовали свыше 10 тысяч человек.

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