2018-12-13T17:36:33+03:00
Происшествия

В Динском районе сотрудники Росгвардии задержали домушника

Он проник в чужой дом
Александра ПОДУШКО
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В Динском районе сотрудники Росгвардии задержали домушникаВ Динском районе сотрудники Росгвардии задержали домушникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Динском районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Он проник с целью ограбления в чужой дом.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии 13 декабря около 03.00 поступило сообщение о том, что в доме сработала сигнализация.

На место незамедлительно выехали правоохранители. Они осмотрели здание и обнаружили, что дверь взломана. Сотрудники Росгвардии блокировали выходы и вызвали подкрепление. Им удалось задержать мужчину, который проник на чужую территорию.

Задержанным оказался 30-летний мужчина из Краснодара. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник признался, что проник в дом, чтобы украсть чужое имущество.

- Задержанного передали следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

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