В лицее Славянска-на-Кубани массово отравились дети

13 Дек. 17:44 2018-12-13T19:43:50+03:00

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Сегодня, 13 декабря, в больницу Славянска-на-Кубани с подозрением на кишечную инфекцию обратились 14 учащихся городского лицея №4 в возрасте от 7 до 16 лет. Детям было так плохо, что их положили в больницу. Все занятия отменили. Так как на уроки не пришли больше 250 ребят. А лицей закрыли на карантин.

- Следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъяты образцы воды и пищи, проверяется санитарное состояние кабинетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как рассказали сайту "КП"-Кубань" ученики лицея, отравиться дети могли тефтелями, которыем накануне давали в школьной столовой. Но так ли это, выяснят следователи и сотрудники Роспотребнадзора!