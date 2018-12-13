2018-12-13T18:08:51+03:00
Общество

В Краснодаре на уборку мусора вокруг контейнерных площадок выделят 50 млн рублей

Это решение приняли 13 декабря на 65-м заседании городской думы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на уборку мусора вокруг контейнерных площадок выделят 50 млн рублейВ Краснодаре на уборку мусора вокруг контейнерных площадок выделят 50 млн рублейФото: Архив "КП"
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Мэрия краевой столицы выделит на уборку мусора вокруг контейнерных площадок 50 млн рублей. Такое решение приняли 13 декабря на 65-м заседании городской думы.

- Рядом с контейнерными площадками скопилось большое количество мусора - 200 тысяч кубометров, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

На ближайшей сессии городской Думы решат вопрос о перечислении средств департаменту городского хозяйства и ТЭК на ликвидацию таких свалок. С января 2019 года городские службы приступят к полномасштабной уборке.

- Одна из причин возникновения этой проблемы - изменения в федеральном законодательстве, которые лишили муниципалитет полномочий по содержанию контейнерных площадок и контроля за вывозом мусора. Недостаточная культура горожан по обращению с отходами также на этом сказалась, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас за содержанием площадок вновь будет следить город. Администрация выделила дополнительные деньги на это. Уже в январе-феврале 2019 года планируют убрать все стихийные свалки, чтобы в дальнейшем поддерживать их в надлежащем состоянии.

По оценке специалистов в Краснодаре скопилось около 200 тысяч кубометров мусора.

Контейнеры предназначены только для бытового мусора, но только не для строительных и крупногабаритных отходов. Для его вывоза необходимо заказывать специальные контейнеры — «лодочки». Такая услуга оплачивается отдельно.

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