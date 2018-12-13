В Краснодаре на уборку мусора вокруг контейнерных площадок выделят 50 млн рублей
Мэрия краевой столицы выделит на уборку мусора вокруг контейнерных площадок 50 млн рублей. Такое решение приняли 13 декабря на 65-м заседании городской думы.
- Рядом с контейнерными площадками скопилось большое количество мусора - 200 тысяч кубометров, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
На ближайшей сессии городской Думы решат вопрос о перечислении средств департаменту городского хозяйства и ТЭК на ликвидацию таких свалок. С января 2019 года городские службы приступят к полномасштабной уборке.
- Одна из причин возникновения этой проблемы - изменения в федеральном законодательстве, которые лишили муниципалитет полномочий по содержанию контейнерных площадок и контроля за вывозом мусора. Недостаточная культура горожан по обращению с отходами также на этом сказалась, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас за содержанием площадок вновь будет следить город. Администрация выделила дополнительные деньги на это. Уже в январе-феврале 2019 года планируют убрать все стихийные свалки, чтобы в дальнейшем поддерживать их в надлежащем состоянии.
По оценке специалистов в Краснодаре скопилось около 200 тысяч кубометров мусора.
Контейнеры предназначены только для бытового мусора, но только не для строительных и крупногабаритных отходов. Для его вывоза необходимо заказывать специальные контейнеры — «лодочки». Такая услуга оплачивается отдельно.