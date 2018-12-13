На Кубани подвели итоги общероссийского дня приема граждан

13 Дек. 18:18 2018-12-13T18:18:53+03:00

К чиновникам обратились почти 1,5 тысячи жителей региона

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Представители всех органов исполнительной власти и местного самоуправления принимали кубанцев в день 25-летия Конституции РФ 12 декабря. К чиновникам различного уровня обратились 1340 граждан.

– Наибольшее количество заявлений поступило в государственную жилищную инспекцию, министерство здравоохранения, министерство транспорта, а также ТЭК и ЖКХ, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Обращения граждан касались, в частности, тарифов на ЖКУ, благоустройства улиц, выплат пенсий и пособий, границ земельных участков. Стоит напомнить, что общероссийский прием граждан проводится ежегодно в соответствии с поручением президента Владимира Путина.