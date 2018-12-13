На Кубани подвели итоги общероссийского дня приема граждан
Представители всех органов исполнительной власти и местного самоуправления принимали кубанцев в день 25-летия Конституции РФ 12 декабря. К чиновникам различного уровня обратились 1340 граждан.
– Наибольшее количество заявлений поступило в государственную жилищную инспекцию, министерство здравоохранения, министерство транспорта, а также ТЭК и ЖКХ, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Обращения граждан касались, в частности, тарифов на ЖКУ, благоустройства улиц, выплат пенсий и пособий, границ земельных участков. Стоит напомнить, что общероссийский прием граждан проводится ежегодно в соответствии с поручением президента Владимира Путина.