На Кубани откроется школа событийного туризма

13 Дек. 18:34 2018-12-13T19:45:47+03:00

Власти Кубани делают все, чтобы привлечь в регион как можно больше туристов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края реализует новый проект – «Школа событийного туризма». Первый семинар состоится 19 декабря. Здсь будут проходить занятия для организаторов музыкальных, этнографических, гастрономических, культурных, исторических и других мероприятий.

– Рассчитываем, что школа событийного туризма привлечет внимание, как начинающих организаторов мероприятий, так и профессионалов, – сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства, спикерами на первом семинаре будут участники и лауреаты краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп - 2018». Они расскажут о том, как организовать мероприятия различного уровня, как продвигать событие в социальных сетях, а также поделяться секретами управления командой и работы с подрядчиками.