2018-12-13T18:39:02+03:00
Происшествия

Две аварии на сетях водоснабжения устранят в Новороссийске

Последствия планируют ликвидировать до конца суток 13 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации города-курорта НовороссийскаФото: пресс-служба администрации города-курорта Новороссийска
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- В центре Новороссийска произошли две серьезные аварии на сетях водоснабжения. Специалисты МУП «Водоканал» незамедлительно приступили к ликвидации поломок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта Новороссийска.

В колодце на улице Советов рядом со «Сбербанком» в негодность пришло днище пожарного гидранта. Из-за этого случилось подтопление улицы.

Еще одна авария произошла на Анапском шоссе возле «Бригантина», там из-за подрыва грунта провалилась часть проезжей дороги. Причиной образования глубокой ямы послужила скрытая утечка на водопроводной трубе, проходящей под оживленной дорогой.

Для ликвидации аварийной ситуации было задействовано пять бригад РЭУ «Водоснабжение» МУП «Водоканал» и 8 единиц спецтехники и более 30 слесарей и сварщиков.

- До конца сегодняшнего дня все утечки должны быть ликвидированы и восстановлена поврежденная часть дороги, - сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

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