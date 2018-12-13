Юные жители Кубани разработают собственный дизайн школьной формы
Кубанских школьников в возрасте от 6 до 18 лет приглашают принять участие в национальном конкурсе школьника-дизайнера «Талант, согревающий добром». В его в рамках дети со всей страны смогут создать эскизы моделей школьной формы будущего. Заявки принимают до 1 октября будущего года.
Присланные эскизы оценит профессиональное жюри конкурса, куда войдут деятели культуры, искусства, представители индустрии моды, легкой промышленности, государственных органов и общественных организаций. Авторов лучших работ ждут ценные призы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Подробная информация о номинациях и условиях участия в проекте размещена на официальном сайте конкурса https://alexandriamusic.ru/konkurs-scool-design/.