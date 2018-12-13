В Краснодаре приняли бюджет на 2019 год
На 65-м заседании городской думы депутаты одобрили бюджет Краснодара на 2019 год. Запланированный объем доходов составляет 24,5 млрд руб.
— Мы провели большую работу по оздоровлению бюджета, увеличению доходной части. При этом сам бюджет остается достаточно напряженным. Будем продолжать добиваться его максимального наполнения, участия Краснодара в краевых и федеральных программах, — заявил глава столицы Кубани Евгений Первышов.
Как отметил градоначальник, основными статьями расховод для столицы Кубани остается поддержание нормального санитарного состояния, благоустройство, развитие транспорта, содержание социальных и образовательных учреждений.