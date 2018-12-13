2018-12-13T20:04:36+03:00
Общество

В Краснодаре приняли бюджет на 2019 год

Объем его доходов составит 24,5 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Бюджет Краснодара остается очень напряженным, но власти будут искать дополнительные способы его пополнения. Фото: пресс-служба администрации КраснодараБюджет Краснодара остается очень напряженным, но власти будут искать дополнительные способы его пополнения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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На 65-м заседании городской думы депутаты одобрили бюджет Краснодара на 2019 год. Запланированный объем доходов составляет 24,5 млрд руб.

— Мы провели большую работу по оздоровлению бюджета, увеличению доходной части. При этом сам бюджет остается достаточно напряженным. Будем продолжать добиваться его максимального наполнения, участия Краснодара в краевых и федеральных программах, — заявил глава столицы Кубани Евгений Первышов.

Как отметил градоначальник, основными статьями расховод для столицы Кубани остается поддержание нормального санитарного состояния, благоустройство, развитие транспорта, содержание социальных и образовательных учреждений.

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