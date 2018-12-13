2018-12-13T19:42:43+03:00
Общество

В Краснодаре откроется Рождественская ярмарка

Она будет работать на Театральной площади с 15 по 29 декабря
Максим ОСОКИН
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Краснодарцы смогут приобрести подарки к Новому году на специализированных ярмарках. Фото: пресс-служба администрации КраснодараКраснодарцы смогут приобрести подарки к Новому году на специализированных ярмарках. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Жителей и гостей Краснодара приглашают на Театральную площадь 15 декабря. В этот день здесь начнет свою работу предновогодняя ярмарка. Свою продукцию здесь представят производители одежды, обуви и текстиля. Всего оборудуют около 60 торговых мест, которые будут работать с 10.00 до 20.00.

- Еще одно новшество в Краснодаре в преддверии встречи Нового года — проведение новых локальных новогодних ярмарок по торговле продовольственными и непродовольственными товарами. В частности, такая ярмарка будет работать с 14 по 23 декабря с 10.00 до 20.00 ежедневно на территории, прилегающей к кинотеатру «Болгария», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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