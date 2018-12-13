В Краснодаре завершился конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!»

13 Дек. 20:00 2018-12-13T20:00:49+03:00

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Сегодня в Краснодаре состоялся финал краевого конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!». В течении дня 100 финалистов выполняли различные задания, призванные продемонстрировать их управленческие качества. Также одним из конкурсов стало создание и продвижение собственных проектов по приоритетным направлениям развития страны. Также участники конкурса демонстрировали профессиональному жюри свою креативность и коммуникативные навыки.

– Власть должна уметь быстро, а главное правильно принимать решения. Задача каждого управленца – распределить силы и средства, проконтролировать, обеспечить своих подчиненных всем необходимым, чтобы был результат, – отметил заместитель главы Кубани Алексей Копайгородский.

Имена 25 победителей конкурса озвучат 14 декабря в рамках Первого кадрового форума Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Кубани.