Кубанские врачи бьют тревогу

13 Дек. 20:37 2018-12-13T20:37:38+03:00

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Печально закончился для некоторых жителей Краснодарского края отказ от прививок. В регионе в разы выросло количество заболевших корью. С начала этого года врачи зафиксировали более 50 случаев заболевания, тогда как годом ранее их было всего 2. Больше всего заболевших зарегистрировали в Сочи и Краснодаре.

- Основными факторами, способствующими росту числа заболевших, являются: отказ от прививок, а также большой поток мигрантов, перемещающихся по территории Краснодарского края, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

В данный момент на территории Кубани проводят усиленные профилактические мероприятия по борьбе с корью. В их рамках специалисты выявляют лиц, контактировавших с заболевшими корью. В случае необходимости их отправляют на вакцинацию. Медики отмечают, что больше всего заболевших – дети и подростки до 18 лет.