В Краснодаре на Ростовском шоссе сгорел банкетный зал
В Краснодаре на Ростовском шоссе сгорел банкетный зал 13 декабря около 23:00 в Краснодаре на 10-ом километре Ростовского шоссе загорелся банкетный зал.
Заявка поступила на пульт диспетчера краснодарского пожарно спасательного гарнизона в 22:46, - рассказал сайту «КП»-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. В 22:58 первые пожарные расчеты уже были на месте. Площадь возгорания составила примерно 120 квадратных метров.
-Создан штаб службы пожаротушения. Работает на месте и оперативная группа, - пояснил Гавриляк. - Поданы три ствола ДЕЛЬТА и СВД на тушение. Всего на месте пожара работает 8 единиц техники и 32 человека личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет.