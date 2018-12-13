2018-12-13T23:56:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Ростовском шоссе сгорел банкетный зал

Площадь пожара - 120 квадратных метра
Варвара ДЫМ
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В Краснодаре на Ростовском шоссе сгорел банкетный зал 13 декабря около 23:00 в Краснодаре на 10-ом километре Ростовского шоссе загорелся банкетный зал.

Заявка поступила на пульт диспетчера краснодарского пожарно спасательного гарнизона в 22:46, - рассказал сайту «КП»-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. В 22:58 первые пожарные расчеты уже были на месте. Площадь возгорания составила примерно 120 квадратных метров.

-Создан штаб службы пожаротушения. Работает на месте и оперативная группа, - пояснил Гавриляк. - Поданы три ствола ДЕЛЬТА и СВД на тушение. Всего на месте пожара работает 8 единиц техники и 32 человека личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет.

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