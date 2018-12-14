На Ростовском шоссе в Краснодаре потушили пожар

14 Дек. 07:25 2018-12-14T08:37:07+03:00

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В Краснодаре пожарные потушили возгорание кровли банкетного зала, который находится на выезде из города.

Пожар на Ростовском шоссе в Краснодаре .

Напомним, 13 декабря в 22:46 на диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступила заявка о возгорании на 10 км Ростовского шоссе. В 22:58 первые пожарные уже прибыли на место ЧП. Они установили, что горит кровля здания на площади примерно 120 квадратных метров.

- Сегодня, 14 декабря в 0:13 пожар был локализован на площади 120 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить в 0:34. Полностью пожар ликвидировали в 1:35, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуация людей была проведена до пожара. В тушении задействовали восемь единиц техники и 32 человека личного состава.