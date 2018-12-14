В Краснодаре на улице Кореновской временно ограничили движение
В Краснодаре с 13 по 29 декабря по проезжей части улицы Кореновской на участке от дома №39 до Покрышкина,4 ограничено движение транспорта.
-Здесь будут выполнять работы по строительству сетей газоснабжения. Ремонт планируют проводить закрытым способом с устройством котлованов на дороге. На месте строительства сетей газоснабжения установят временные знаки, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
- Водителей транспортных средств и пешеходов призывают быть внимательными на улице Кореновской в период строительно-монтажных работ, соблюдать правила дорожного движения, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Краснодаре на три вечера ограничат движение нескольких трамваев. Это связано с ремонтом рельсового пути на пересечении улиц Ставропольской и Титаровской. Работы будут вестись в ночное время 13, 14 и 15 декабря.