2018-12-14T07:48:54+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Кореновской временно ограничили движение

Это связано со строительством сетей газоснабжения
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре с 13 по 29 декабря по проезжей части улицы Кореновской на участке от дома №39 до Покрышкина,4 ограничено движение транспорта.

-Здесь будут выполнять работы по строительству сетей газоснабжения. Ремонт планируют проводить закрытым способом с устройством котлованов на дороге. На месте строительства сетей газоснабжения установят временные знаки, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

- Водителей транспортных средств и пешеходов призывают быть внимательными на улице Кореновской в период строительно-монтажных работ, соблюдать правила дорожного движения, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре на три вечера ограничат движение нескольких трамваев. Это связано с ремонтом рельсового пути на пересечении улиц Ставропольской и Титаровской. Работы будут вестись в ночное время 13, 14 и 15 декабря.

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