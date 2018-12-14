2018-12-14T10:25:04+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе столкнулись два грузовика

Оба водителя были госпитализированы
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Краснодарском крае в Горячем Ключе произошла авария с участием двух грузовиков.

14 декабря в 2:40 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии выехали сотрудники ДПС и следственно- оперативная группа.

- По предварительным данным, на 1403 километре федеральной автодороги М4 «Дон» столкнулись два грузовика с прицепами – DAF и Renault. Из-за этого перекрыли несколько полос движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате столкновения в кабине большегруза Renault оказался зажат водитель. Спасатели «Кубань-СПАС» при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из искорёженного грузовика и предали врачам скорой помощи. Водителя другой фуры с различными травмами также госпитализировали.

Полицейские работают на месте аварии, осуществляют регулировку движения. Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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