2018-12-14T08:39:45+03:00
Общество

В сочинском селе на месте старого барака появился новый сквер

Его открыли 13 декабря
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:

- В сочинском селе Галицино появился сквер «Дружба». Его открыли 13 декабря. Новая территория для отдыха появилась на месте старого барака. В строительстве принимали участие предприниматели, депутаты, волонтеры и местные власти. Имена тех, кто внес свою лепту в закладку аллеи, разместили на каменной стеле, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Такое название место отдыха получило, потому что на площадке будут собираться около 2 тысяч человек - жители сел Лесное и Голицыно.

Две каменные стелы установили в новом сквере. На них написана история двух сел, которые появились еще в начале XIX века. Для детишек на территории есть качели и карусели, для активного отдыха - турник для воркаута и волейбольная площадка.

Сквер со временем должен стать местом досуга не только сельчан, но и туристов. Он находится по пути к двум знаковым объектам города - Скай-парку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»