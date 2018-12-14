В сочинском селе на месте старого барака появился новый сквер

14 Дек. 08:31 2018-12-14T08:39:45+03:00

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- В сочинском селе Галицино появился сквер «Дружба». Его открыли 13 декабря. Новая территория для отдыха появилась на месте старого барака. В строительстве принимали участие предприниматели, депутаты, волонтеры и местные власти. Имена тех, кто внес свою лепту в закладку аллеи, разместили на каменной стеле, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Такое название место отдыха получило, потому что на площадке будут собираться около 2 тысяч человек - жители сел Лесное и Голицыно.

Две каменные стелы установили в новом сквере. На них написана история двух сел, которые появились еще в начале XIX века. Для детишек на территории есть качели и карусели, для активного отдыха - турник для воркаута и волейбольная площадка.

Сквер со временем должен стать местом досуга не только сельчан, но и туристов. Он находится по пути к двум знаковым объектам города - Скай-парку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю.